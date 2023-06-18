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Suudi Arabistan duyurdu! Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.06.2023
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Suudi Arabistan duyurdu! Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?

Son dakika haberine göre Suudi Arabistan, yarının Zilhicce ayının ilk günü olduğunu, Kurban Bayramı'nın da 28 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

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