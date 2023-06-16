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İngiltere'de ilginç olay! Market soygununa kasiyer engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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İngiltere’de ilginç olay! Market soygununa kasiyer engeli

İlginç olay İngiltere’nin Newcastle kentinde yaşandı. Bir markete giren soyguncu, kasiyere önce bıçak çekti sonra alkollü içecekleri çalarak kaçmaya çalıştı. Hırsızlık yapan şahıstan hızlı davranan kasiyer, dışarıya çıkarak marketin kepenklerini kapattı. Soyguncu, marketten çıkmaya çalışırken otomatik kapanan kepengin altında sıkıştı ve gözaltına alındı.

İngiltere'de yaşanan olay, Newcastle kentinin güneyindeki Durham kentinde meydana geldi.

Kentteki bir markete giriş yapan soyguncu 6 tane alkollü içeceği çalmak için kasaya yöneldi ve kasiyere bıçak çekti. Durham Polis Teşkilatı, soyguncunun kasiyeri tehdit ettiğini belitti.

Yayınlanan güvenlik kamerası görüntüsünde, soyguncudan hızlı davranan kasiyer, dışarıya çıkarak önce kapıyı tuttu. Soyguncu ise kapıyı açmaya çalıştı.

Kasiyer daha sonra kumandayla marketin kepengini indirmeye başladı.

Soyguncu kapıyı zorlayarak açtı ve kapanmak üzere olan kepengin altına girdi ancak sıkıştı. Daha sonra olay yerine intikal eden polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

"ÇOK ZOR BİR GÖZALTI OLMADI"

Durham Polis Teşkilatı Dedektifi Paul Mawson, yaptığı açıklamada, "Bizim için çok zor bir gözaltı olmadı. Dürüst olmak gerekirse soygun başladığı hızla sona erdi" dedi.

Durham Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, 30 yaşında olduğu ifade edilen soyguncunun 15 Haziran'da duruşmasının yapıldığını, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığını duyurdu.

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