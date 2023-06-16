İngiltere’de ilginç olay! Market soygununa kasiyer engeli

"ÇOK ZOR BİR GÖZALTI OLMADI"



Durham Polis Teşkilatı Dedektifi Paul Mawson, yaptığı açıklamada, "Bizim için çok zor bir gözaltı olmadı. Dürüst olmak gerekirse soygun başladığı hızla sona erdi" dedi.

Durham Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, 30 yaşında olduğu ifade edilen soyguncunun 15 Haziran'da duruşmasının yapıldığını, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığını duyurdu.