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Son dakika: İran'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2023
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Son dakika: İran’da 4.7 büyüklüğünde deprem! Van’da da hissedildi

Son dakika haberleri... İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'ın Başkale ilçesinde hafif hissedildi.

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