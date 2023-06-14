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Pençe Yıldırım bölgesinde PKK'lıların mühimmatı ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Pençe Yıldırım bölgesinde PKK’lıların mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

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