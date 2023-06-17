17 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna için "NATO üyeliği" açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna için "NATO üyeliği" açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2023
ABONE OL
ABD Başkanı Joe Biden’dan Ukrayna için NATO üyeliği açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın, NATO'ya üyeliği konusunda diğer ülkelerle aynı standartları karşılaması gerektiğinin altını çizerek, bu kapsamda bu ülkeye özel bir kolaylık sağlanmayacağını ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA