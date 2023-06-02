Fransa’da sağlık sisteminde tarihi çöküş! Görüntüler sızdırıldı: İçerisi dolu ve dışarıda hasta dolu 7 ambulans bekletiyorum! Çare yok

FRANSA KRİZE RAĞMEN 'ACİL SAĞLIK PLANINI' DEVREYE ALMADI

Başkent Paris'in de içerisinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde 27 Aralık 2022'de bütün hastaneler arasında sadece birinde yoğun bakım yatağının boş olması gibi ciddi bir durumda bile Fransa yönetimi, "acil sağlık planını" devreye almayı reddetti.

Bunun üzerine Savoy ve Ain'de 9 hastane ve 1 klinik, 29 Aralık 2022'de acil durum planını yerel bağlamda devreye aldı.

Diğer yandan hastaneler, yatak ve personel yetersizliği nedeniyle acil olmayan ameliyatları erteleme, yatan hastalar arasında durumu görece iyi olanları taburcu etmeye başladı.

Muayene ücreti olan 25 avronun 50 avroya çıkarılmasını talep eden pratisyen hekimlerin de greve gitmesi, krizin daha da kötüleşmesine katkıda bulundu.