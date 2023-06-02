02 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da sağlık sisteminde tarihi çöküş! Görüntüler sızdırıldı: İçerisi dolu ve dışarıda hasta dolu 7 ambulans bekletiyorum! Çare yok

Fransa'da sağlık sisteminde tarihi çöküş! Görüntüler sızdırıldı: İçerisi dolu ve dışarıda hasta dolu 7 ambulans bekletiyorum! Çare yok

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
ABONE OL
Fransa’da sağlık sisteminde tarihi çöküş! Görüntüler sızdırıldı: İçerisi dolu ve dışarıda hasta dolu 7 ambulans bekletiyorum! Çare yok

Avrupa'nın merkez ülkelerinden biri olan Fransa'da sağlık sisteminde büyük bir çöküş yaşanıyor. Fransız vatandaşlar acil servislerde saatlerce beklemek zorunda kalırken her ay yaklaşık 100 kişi acil servislerdeki yetersizlik nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülke genelinde büyük bir sorun yaşanırken Fransa Strazburg’da bir hastane personeli işini kaybetme pahasına çöken sağlık sistemini görüntüleyip medyaya sızdırdı. Youtube'ta yayınlanan belgeselde kullanılan görüntülerde konuşan sağlık görevlisinin "İçerisi dolu, dışarıda 7 ambulans hasta dolu bekletiyorum, çare yok" dediği görüldü. İşte detaylar...

Avrupa'nın en büyük ülkeleri arasında olan Fransa'da sağlık sisteminde tarihi bir çöküş yaşanıyor. Birçok bölgede hastalar acil servislerde saatlerce bekletilirken ülke geneleinde her ay 100-150 kişinin acil servislerdeki yetersizlik nedeniyle hayatını kaybediyor.

FRANSIZLAR SKANDALI BELGESELLEŞTİRDİ

Youtube'ta yer alan Complément d'enquête isimli kanalda yayınlanan "Quand les urgences ne répondent plus!" isimli belgeselde ülke genelinde sağlık sisteminde yaşanan aksaklık ve skandallara yer verildi.

ACİL SERVİSLER DOLUP TAŞIYOR

Doktorlar konusunda yetersizliğe vurgu yapılan belgeselde Fransız vatandaşlarının acil servislerde saatlerce ve bazen günlerce bekletildiğinin altı çizildi.

SEDYEDE BEKLETİYORLAR

Ülke genelinde bazı hastanelerde koridorların sedyede bekleyen hastalar ile dolu olduğu belirtilirken yaşanan sistemsizliğin görselleri de paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER MEDYAYA SIZDI

Fransa Strazburg'da bir hastane personeli işini kaybetme pahasına çöken sağlık sistemini görüntüleyip medyaya sızdırırken o görüntülere belgeselde de yer verildi.

"DIŞARIDA 7 AMBULANS HASTA DOLU AMA BEKLETMEK ZORUNDAYIM"

"İçerisi dolu, dışarıda 7 ambulans hasta dolu bekletiyorum, çare yok" diyen hastane çalışanı Fransa'da her ay 100 ila 150 kişinin acil servisteki yetersizlikler nedeniyle öldüğünü de vurguladı.

FRANSA KRİZE RAĞMEN 'ACİL SAĞLIK PLANINI' DEVREYE ALMADI

Başkent Paris'in de içerisinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde 27 Aralık 2022'de bütün hastaneler arasında sadece birinde yoğun bakım yatağının boş olması gibi ciddi bir durumda bile Fransa yönetimi, "acil sağlık planını" devreye almayı reddetti.

Bunun üzerine Savoy ve Ain'de 9 hastane ve 1 klinik, 29 Aralık 2022'de acil durum planını yerel bağlamda devreye aldı.

Diğer yandan hastaneler, yatak ve personel yetersizliği nedeniyle acil olmayan ameliyatları erteleme, yatan hastalar arasında durumu görece iyi olanları taburcu etmeye başladı.

Muayene ücreti olan 25 avronun 50 avroya çıkarılmasını talep eden pratisyen hekimlerin de greve gitmesi, krizin daha da kötüleşmesine katkıda bulundu.

İLAÇ KRİZİ GİDEREK BÜYÜYOR

Fransa'da çok sayıda ilaçta tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Ülkede en çok reçete edilen amoksisilin ve ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip ilaç etken maddesi olan parasetamol bazlı ilaçları bulmak zorlaştı.

Lyon'da yaşayan eczacı Olivier Rosaire, yaşanan ilaç kıtlığında sakin olamadıklarını ifade ederek, "Bu dönemde sakinliği korumak isteseydim aylarca ilaç depolardım ve günlerimi ilaç aramakla geçirmezdim. Kısa sürede ciddi sorunlara neden olabilecek bir durum var" dedi.

Fransa’da sağlık sisteminde tarihi çöküş FRANSA'DA SAĞLIK SİSTEMİNDE TARİHİ ÇÖKÜŞ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA