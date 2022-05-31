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Fransa'da İslam düşmanlığı! Müslüman kadına çirkin hareket

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Fransa’da İslam düşmanlığı! Müslüman kadına çirkin hareket

Fransa'da başörtülü bir kadın, restoran sahibi kadın tarafından "Karanlık çağlara ait bir kıyafeti giyiyor" denilerek restorana alınmadı. Sosyal medyada viral olan görüntüler, İslamofobik ve ırkçı davranış gösterildiği gerekçesiyle tepki topladı.

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