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Putin Rusya'nın Belarus’a nükleer silah konuşlandıracağı tarihi açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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Putin Rusya’nın Belarus’a nükleer silah konuşlandıracağı tarihi açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’a Rus taktik nükleer silahların 7-8 Temmuz’dan sonra konuşlandırılmaya başlanacağını bildirdi.

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