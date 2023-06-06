Ajanslar "son dakika" koduyla duyurdu! Ukrayna-Rusya savaşında dünyayı sarsan gelişme: Nova Kakhovka barajı vuruldu! İşte ilk görüntüler
Son dakika haberi | Bir yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşını dünya korku içinde izliyor. Bugüne kadar on binlerce hayata ve milyarlarca dolarlık yıkıma neden olan savaş son sürat devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna'dan gelen haber dünya gündemine bomba gibi düştü. Nova Kakhovka Barajı vuruldu, bölgede tahliye için çalışma başlatıldı. Barajdan ilk görüntüler de geldi.
Dün taarruza geçen Ukrayna'dan gelen haber dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. Uluslararası haber ajansları Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajının vurulduğu bilgisini 'son dakika' kodu ile abonelerine duyurdu.
Ukrayna saldırının Rus güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Rusya ise bu iddiayı reddetti. Su baskınlarına karşı bölgeden tahliyeler başladı. 5 saat içinde su seviyesinin kritik seviyeye ulaşacağı uyarısı yapıldı.
ZELENSKİ'DEN ACİL TOPLANTI KARARI
Zamana karşı yarış sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acil toplantı kararı aldı. Rus devlet haber ajansı, barajın büyük hasar aldığını ve su baskınlarının yaşandığı iddiasını doğruladı.
Söz konusu haberde 80 yerleşim yerinin etkilenebileceği belirtildi, saldırı 'terör eylemi' olarak nitelendirildi. Zaporijya Nükleer Santrali'nde ise şu anda risk olmadığı ifade edildi.
Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, ülkenin doğusunda savaşın yoğunlaştığı kentlerden Bahmut'ta birliklerinin ilerleme sağladığını söyledi.
UKRAYNA: BAHMUT ÇEVRESİNDE İLERLEME KAYDEDİLDİ
Ukrayna birliklerinin bir karşı saldırı harekatına girişmesi uzun süredir bekleniyordu. Ancak Ukraynalı yetkililer, Bahmut'taki askeri hareketliliğin bu anlama gelip gelmediğini açıklamadı.
Rusya ise yine Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te yeni bir saldırıyı püskürttüklerini iddia etmişti.
Bahmut, aylardır çatışmaların merkezi konumunda. Stratejik olarak büyük bir önemi bulunmayan kent, savaşın sembolik bir noktası olarak önemli hale geldi. Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı iddiaları, bağımsız olarak doğrulanabilmiş değil.
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