Ajanslar "son dakika" koduyla duyurdu! Ukrayna-Rusya savaşında dünyayı sarsan gelişme: Nova Kakhovka barajı vuruldu! İşte ilk görüntüler

Rusya ise yine Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te yeni bir saldırıyı püskürttüklerini iddia etmişti.

Bahmut, aylardır çatışmaların merkezi konumunda. Stratejik olarak büyük bir önemi bulunmayan kent, savaşın sembolik bir noktası olarak önemli hale geldi. Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı iddiaları, bağımsız olarak doğrulanabilmiş değil.