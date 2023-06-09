Türk F-16’ları Almanya’da! NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 2023 başlıyor

TÜRKİYE, 3 F-16 İLE KATILIYOR

Air Defender 2023'ün 200'ün üzerinde uçak ve 10 binden fazla personel ile icra edilen, NATO tarihinin en büyük tatbikatı olduğuna işaret eden Özmen, "5. Jet Ana Üs Komutanlığı 151. Filo Komutanlığına ait 3 adet F16 ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının değişik birimlerinden 56 personel ile (tatbikata) katılım sağladık. Air Defender 2023'teki amacımız NATO üyesi ülkeler arasında karşılıklı işbirliğini artırmak ve kuvvetler arası uyumu geliştirmek maksadıyla verilen görevleri icra etmek." dedi.

Özmen, Kuzey ve Doğu sahasında kendilerine verilen görevleri icra edeceklerini belirterek, "23 Haziran'a kadar sürecek tatbikatta Türk Hava Kuvvetlerinin her an harbe hazır olduğunu tüm NATO ülkelere göstereceğiz." diye konuştu.