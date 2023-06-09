İsveç'ten "NATO" kararı
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO birliklerinin ülkede geçici olarak konuşlandırılmasına izin verdiklerini bildirdi. Diğer yandan İsveç'in üyeliği için henüz Türkiye ve Macaristan'dan onay çıkmadı.
Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson'ın Dagens Nyheter gazetesine yazdıkları ortak makalede, Rusya'nın kendileri için tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtilerek, İsveç hükümetinin, ordunun, gelecekteki ortak operasyonlara olanak sağlamak üzere NATO'ya üye devletlerle hazırlıklar yürütebilmesini karara bağladığı aktarıldı.
Makalede, "Rusya bizim için hala bir tehdit. Kriz veya savaş durumunda, diğer ulusların askeri kaynaklarını hızla bölgemize getirebilmeliyiz. İsveç hükümeti olarak ittifaka üye olmadan NATO birliklerinin ülkemizde geçici olarak bulunmalarına izin verdik." ifadeleri kullanıldı.
Makalede, şunlar kaydedildi:
"Moskova, jeopolitik hedeflerine ulaşmak için çok büyük askeri ve siyasi riskler alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı, Avrupa'da modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi güvenlik riski altındayız. Rusya yakın gelecekte de komşuları için tehdit oluşturmaya devam edecek. Putin'in toprak hırsının sınırlarının nerede olduğunu söylemek imkansız. Yakın çevremizdeki ciddi durumun ışığında böyle bir karar aldık."
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile komşusu İsveç, onlarca yıllık askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuru yapmıştı.
Finlandiya nisanda NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yiyen yemeyen herkes pişman! Ağzınıza attığınız an lezzet patlaması yaşatacak mercimek köftesi tarifi!
- ATEŞ KUŞLARI İZLE | ATV CANLI Ateş Kuşları 19. bölüm kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz, tamamını izleme ekranı!
- YALI ÇAPKINI İZLE | Yalı Çapkını 36. bölüm sezon finali kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz, tamamını seyret!
- ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Atatürk Üniversitesi AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte?
- ASHB 36 SYDV personel alımı başvuru ekranı | İzmir dahil 14 ilde KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! Şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...
- Yalı Çapkını sezon finali mi yapıyor, bu akşam saat kaçta? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran hamile mi?
- Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak 2023? Survivor 2023 final tarihi açıklandı mı?
- Makarna tariflerinin büyük hatası çıktı! Bunu yapanlar dikkat! Usta isimlerin tarif sırrı açıklandı!
- Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak 2023?
- YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) ÖSYM sınav giriş belgesi alma ekranı!
- Emeklinin kademeli zam tablosu gün yüzüne çıktı! Hesaplandı, yeni maaşlar çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.220 TL kök maaş! Enflasyon farkı, Refah Payı, seyyanen artış...
- Emeklilik prim yıl şartı belli oldu! Detaylar çıktı, 7.200 - 5.400 - 3.600 günle emeklilik! Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma...