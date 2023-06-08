Rusya'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklaması
DÜNYA AA
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile ilişkilerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini geliştirme niyeti yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını bildirdi.
Zaharova, haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Türkiye'de yeni hükümetin Rusya ve ABD ile dengeli ilişkiler yürütmesini bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruyu cevaplayan Zaharova, her şeyden önce Türkiye'nin seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ankara'nın, Rusya ile iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını karşılayan, karşılıklı yarar sağlayan, çok yönlü işbirliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğu" yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını belirtti.
Sözcü Zaharova, "Böyle yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Kendi payımıza böyle ikili bir anlayışın uygulanmasını teşvik edeceğiz ve ortaya çıkması gereken sonuçları takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Babalar günü haziran ayının kaçında, kaç gün kaldı?
- Senelerdir yanlış yapıyormuşuz! Dondurulmuş kıymayı çözerken buna dikkat!
- Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi? 9-10-11 Haziran İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro bedava mı, neden?
- 10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek/Kadın prim+gün tablosu…
- OnlyFans kapandı mı, neden kapandı? Türkiye erişim kararı ne oldu? OnlyFans nedir?
- BJK-Konyaspor MAŞ SONUCU! 7 Haziran Çarşamba Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi kaç kaç bitti?
- BİM'den kitap gibi katalog! Yaz tatili indirimleri başladı! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!
- Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemeyle...
- ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran toplantısı hangi tarihte? 2023 FED toplantı tarihleri
- BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI 2023! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? TMO 1 ton buğday taban fiyatı...
- 53 kiloyu eriten Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! 18 yaşındaki oğluyla aynı beden! Meğer Işın Karaca'da...
- 1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...