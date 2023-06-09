İngiltere Başbakanı Sunak: Yapay zekanın risklerine karşı harekete geçilmeli

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden, ikili görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke olarak yeni zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Sunak, en yüksek önceliklerinin "ulusal güvenlik" olduğunu kaydetti.

Sunak, ekonomik güvenliğin de önemine vurgu yaparak, "Çin ve Rusya gibi ülkeler (ticari) açıklığımızı manipüle etmeye ve sömürmeye, fikri mülkiyetimizi çalmaya, teknolojiyi otoriter amaçlar için kullanmaya veya enerji gibi önemli kaynakları geri çekmeye istekli. Başarılı olamayacaklar." şeklinde konuştu.