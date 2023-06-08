Dünya Erdoğan'ın Nova Kakhovka barajı teklifini konuşuyor! Türkiye yine umut ışığı oldu
Rusya kontrolünde olan Herson bölgesinde yer alan Nova Kakhovka Barajı'nın yıkılması büyük bir felakete yol açtı. Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili teklifi dünya gündemine birinci sıradan giriş yaparken, krizin çözümünde Erdoğan'ın oynayabileceği role dikkat çekildi. Türkiye'nin iki liderle de görüşebilen tek NATO üyesi ülke konumunda olduğunun altı çizildi.
Ukrayna'nın güneyinde Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde dev bir baraj tahrip edildi ve sular serbest kaldı. Ukrayna ordusu ve NATO, Rusya'yı "barajı havaya uçurmakla" suçladı. Kremlin ise olaydan Ukrayna yönetimini sorumlu tuttu.
Nova Kakhovka barajının yıkılması 1986'daki Çernobil'den bu yana Avrupa'daki en büyük insan yapımı felaket olarak adlandırılıyor. Milyonlar bölgedeki gelişmeleri anbean takip ederken Başkan Erdoğan'ın teklifi dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, görüşmede, patlamaya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Başkan Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Al Monitor bu gelişmeyi "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskyy'yi aradı, Ukrayna baraj krizinde arabuluculuk teklif etti" başlığı ile okurlarına duyurdu.
Haberde "Göreve başladıktan sonra yaptığı ilk uluslararası telefon görüşmelerinde Erdoğan, ülkesinin Moskova ile Kiev arasındaki arabuluculuk rolünü genişletmeye çalıştı" ifadelerine yer verildi.
İngiliz Guardian gazetesi "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü Putin'e yaptığı telefon görüşmesinde barajın yıkılmasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi" dedi.
İsrail merkezli The Jerusalem Post, Erdoğan'ın iki liderle de görüştüğünün altını çizdi ve Erdoğan'ın "komisyon kurulsun" teklifi sunduğunu aktardı.
Al Arabiya "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukraynalı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde barajın yıkılmasını soruşturmak için uluslararası bir komisyon kurulmasını önerdi" dedi.
Haberde Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkileri olan tek NATO üyesi ülke olduğunun altı çizildi.
Japon NHK "Türkiye Cumhurbaşkanı, komisyonun Ukrayna baraj yıkımını soruşturması gerektiğini söyledi" başlığını attığı haberinde şu ifadeye yer verdi;
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın güneyindeki bir hidroelektrik santralinin yıkılmasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulundu."
The Times of Israel "Erdoğan, Zelenski'ye baraj yıkımı için uluslararası soruşturma açılması gerektiğini söyledi" başlığını attı.
Haberde Erdoğan'ın soruşturmada görev alacak yetkililerin Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye tarafından belirlenebileceğini aktardığı bilgisine yer verildi. Avustralya merkezli ABC Erdoğan'ın hem Ukrayna hem de Rusya Devlet Başkanı ile görüştüğünün altını çizdi.
Aynı haberde Erdoğan'ın iki lidere de krizin çözümü için komisyon kurulması teklifini önerdiği bilgisine yer verildi. Arab News "Erdoğan, Zelenski görüşmesinde yıkılan barajın araştırılmasını önerdi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
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