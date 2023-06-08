Dünya Erdoğan’ın Nova Kakhovka barajı teklifini konuşuyor! Türkiye yine umut ışığı oldu

Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Başkan Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Al Monitor bu gelişmeyi "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskyy'yi aradı, Ukrayna baraj krizinde arabuluculuk teklif etti" başlığı ile okurlarına duyurdu.