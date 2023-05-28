Venedik'teki ünlü Büyük Kanal'ın suyu yeşile döndü
İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki Büyük Kanal'ın bir bölümü yeşil renge büründü. Söz konusu renk değişiminin halk sağlığını tehlikeye atacak bir durum içermediği bildirildi.
İtalyan İtfaiyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyük Kanal'ın tarihi Rialto Köprüsü yakınlarındaki kısmı sabah saatlerinde fosforlu yeşil bir renge büründü.
Basında yer alan haberlerde, sabah saatlerinde vatandaşların polise durumu bildirmesi sonrasında Venedik Emniyet Müdürlüğü'nde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildiği, suyun renginin yeşile dönmesinin nedeninin tespit edilmesi için Büyük Kanal'dan su örneklerinin alındığı belirtildi.
Bu arada, ülkede son dönemde iklim aktivistlerinin, tarihi çeşmelere kömür bazlı sıvı dökerek eylemler gerçekleştirdiği anımsatılan haberlerde, Büyük Kanal'ın suyunun yeşil rengine dönmesinin nedeninin araştırıldığı ve iklim aktivistlerinin eylemi sonucu olup olmadığına dair henüz bir bilgi olmadığı kaydedildi.
Venedik Emniyeti'nin olaya ilişkin araştırma ve incelemesinin devam ettiği bildirildi.
İtfaiye yetkilileri, söz konusu renk değişiminin halk sağlığını tehlikeye atacak bir durum içermediğini aktardı.
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