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Azerbaycan ve Ermenistan'dan flaş karar! Birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıma konusunda anlaştılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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Azerbaycan ve Ermenistan’dan flaş karar! Birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıma konusunda anlaştılar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkelerinin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Aliyev, yaptığı açıklamada “Zengezur Koridoru uluslararası demiryolu güzergahlarının bir parçası olacak” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise “Azerbaycan ile Ermenistan arasında toprak bütünlüğü konusunda anlaşma önemlidir, gerisi ikinci plandadır” mesajını verdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev toplantıda yaptığı konuşmasında, Azerbaycan'ın Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım yollarının kesiştiği coğrafi bölgede yerleştiğini belirtti.

Azerbaycan'ın Kuzey-Güney Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun önemli bir katılımcısı olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ülkemizin ulaşım ve lojistik altyapısı her yöne taşımaya imkan veriyor. Azerbaycan, Hazar havzasındaki en büyük ticaret filosuna sahiptir" dedi.

"ZENGEZUR KORİDORU ULUSLARARASI DEMİRYOLU GÜZERGAHLARININ BİR PARÇASI OLACAK"

Zengezur Koridoru'nun oluşturulması için Azerbaycan'ın girişimde bulunduğunu hatırlatan Aliyev, "Zengezur Koridoru sadece Azerbaycan'ın ana bölümünü Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası demiryolu güzergahlarının bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için ciddi olanakların var olduğunun altını çizdi.

"AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KONUSUNDA ANLAŞMA ÖNEMLİ"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde, "koridor" ve "yol" terimlerinin asıl sorun olmadığını dikkat çekerek, "En önemli şey, Azerbaycan ile Ermenistan arasında toprak bütünlüğü konusunda anlaşmadır, diğer konular ise ikinci plandadır. Bütün Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilaf da dahil olmak üzere 'birlik' topraklarındaki ihtilafların sona ermesiyle ilgileniyor" dedi.

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