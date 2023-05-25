Azerbaycan ve Ermenistan’dan flaş karar! Birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıma konusunda anlaştılar

Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için ciddi olanakların var olduğunun altını çizdi.

"AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KONUSUNDA ANLAŞMA ÖNEMLİ"



Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde, "koridor" ve "yol" terimlerinin asıl sorun olmadığını dikkat çekerek, "En önemli şey, Azerbaycan ile Ermenistan arasında toprak bütünlüğü konusunda anlaşmadır, diğer konular ise ikinci plandadır. Bütün Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilaf da dahil olmak üzere 'birlik' topraklarındaki ihtilafların sona ermesiyle ilgileniyor" dedi.