Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Azerbaycan ve Ermenistan nihai bir anlaşmaya yakın

Lavrov açıklamasında, "İlk olarak, Azerbaycanlı meslektaşım Ceyhun Bayramov ve Ermenistanlı meslektaşım Ararat Mirzoyan ile ayrı ikili görüşmeler yaptım. Sonra üçümüz görüştük. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmalarla ilgili durumu değerlendirdik. Bu anlaşmalar, Rus barış gücü birliğinin sorumluluk alanında Karabağ'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla ilgilidir. Ayrıca bu anlaşmalar ulaşım ve ekonomik ilişkilerin açılmasını da etkiliyor. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Başbakan Yardımcılarının başkanlık ettiği üçlü bir çalışma grubu bununla ilgileniyor. Anlaşmalar insani sorunların çözümünü içeriyor. Öncelikleri ise sınırın belirlenmesi ve çizilmesiyle ile ilgili. Bu amaçla, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ayrı ayrı açıklamaları ile Rusya tarafının danışman olarak katılımıyla Ermenistan-Azerbaycan sınır komisyonu kurulmuştur" dedi.