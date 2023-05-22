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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması: Azerbaycan'ın parçası olarak tanımaya hazırız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması: Azerbaycan’ın parçası olarak tanımaya hazırız

Son dakika haberine göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yaptığı açıklama ile Dağlık KarabağAzerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazır olduklarını söyledi.

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