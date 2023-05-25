İngilizlerin Başkan Erdoğan korkusu: Kazanırsa Afrika’yı kaybederiz! İşte dünya basının 28 Mayıs manşetleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ve Almanya'ya yaptığı ziyaretler kadar, Senegal'i 4 kez ziyaret etti. Nereye giderse gitsin, iş delegasyonu da beraberinde gitti.



Bu da Dakar Olimpik Yüzme Havuzu ve Doğu Afrika'nın en büyük stadyumu olan Ruanda'daki Kigali Arena gibi önemli altyapı projelerinin Türk şirketlerine verilmesiyle sonuçlandı.



Yakın zamanda Uganda, Kenya sınırına demiryolu inşa etmekten sorumlu Çinli bir firmayla sözleşmesini iptal etti. Bunun yerine bir Türk firmasıyla el sıkışmayı değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna artık yalnızca üç gün kaldı, Ankara'da kurulan yeni ittifaklar dünya tarafından yakından izleniyor. CNN International ve Independent gibi yayın kuruluşları ise ikinci tur tahminlerini sayfalarına taşıdı.

İngiliz The Guardian gazetesi, 'Aşırı milliyetçi lider cumhurbaşkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'dan yana' başlığıyla sunduğu haberde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ikinci tur kararını okurlarına aktardı.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın tüm sığınmacıları bir yıl içinde sınır dışı edeceklerini duyurduğunu belirten The Guardian, yanı sıra kayyım atanan belediye başkanlarına dair de bir anlaşma olduğunu kaydetti.

"Kılıçdaroğlu'na can simidi olan Kürt desteğine bir darbe niteliğinde bir karar alarak, Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürt belediye başkanlarını görevlerine iade etmeme konusunda da anlaştılar" diyen gazete, muhalefet adayının ilk turdaki yenilginin ardından göçmen karşıtı söylemlerini ikiye katladığı yorumunu yaptı.