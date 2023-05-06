Batı Başkan Erdoğan'a topyekun savaş açtı! İngiliz ve Fransızlardan sonra şimdi de İsrail ve Yunan basını devrede
Batı medyası seçime sayılı günler kala Başkan Erdoğan'a karşı adeta topyekun savaş başlattı. İngiliz ve Fransızlardan sonra İsrail, Yunan ve Alman gazeteleri de Erdoğan'ı hedef aldı.
Seçime kilitlenen Türkiye'de sandıkların kurulmasına artık yalnızca bir hafta kaldı, uluslararası medyanın ilgisi ise artarak devam ediyor. Seçime yaklaştıkça rengini belli edip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı topyekun bir savaş ilan eden Batı medyasına, bugün İsrail ve Yunan gazeteleri de katıldı.
İsrail gazetesi Haaretz'de yayımlanan skandal analizin başlığı, "Siyasi geleceği kesin olmayan Erdoğan, dört bir yana vuruyor" oldu. Analizde muhalefet bloğunun 14 Mayıs'taki seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanlığı sisteminin biteceği ve parlamenter sisteme geri dönüleceği belirtilirken, Erdoğan'ın bunu engellemeye çalıştığı kaydedildi.
Bir başka İsrail gazetesi Jerusalem Post, "Erdoğan'ın AKP'si, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerine doğru milliyetçiliğe güveniyor" başlıklı analizinde, iktidar partisinin oy kazanmak için tüm şartları zorladığı ve aşırıcılığın köklerine geri dönmeye başladığı ileri sürüldü. Analizi kaleme alan isim oldukça tanıdık, Türkiye karşıtı yazılarıyla bilinen Seth J. Frantzman.
Yunan Kathimerini gazetesi, "Kılıçdaroğlu, seçim yarışında Erdoğan'ın gölgesinden çıktı" başlığıyla sunduğu analizde, Türkiye'nin modern tarihindeki en önemli seçiminde altı muhalefet partisinin ağır başlı ancak bazen de tartışmacı eski bir devlet memurunu aday gösterdiğini yazdı.
Son anket sonuçlarının başabaş bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öngördüğünü aktaran Kathimerini, sonucun yalnızca Türkiye'yi değil Ukrayna ve Ortadoğu'daki çatışmaları da etkileyeceği yorumunu yaptı.
İngiliz Financial Times gazetesi, "Erdoğan Türkiye'de gücünü korumak için savaşıyor" başlığıyla yayımladığı haberinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Recep Tayyip Erdoğan ile ana rakibi Kemal Kılıçdaroğlu arasında sıkı bir yarışa sahne olacak gibi göründüğünü yazdı.
Politico dergisinin Avrupa edisyonu, arka arkaya gerçekleşecek Türkiye ve Yunanistan seçimlerine özel bir sayfa hazırladı. Bir önceki seçim sonuçları ve anket sonuçlarının da yer aldığı sayfada, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı tahmini göze çarpıyor.
ALMAN GAZETESİ: SON ANKETE GÖRE ERDOĞAN ZAFER KAZANIYOR
Alman Frankfurter Rundschau gazetesi ise, Hakan Bayrakçı'nın yayımladığı ankete göre Erdoğan'ın zafer kazanacağını sayfasına taşıdı. "Yeni anket Erdoğan'ı seçimlerde aniden öne geçtiğini gösteriyor" diyen gazete, ankete göre ikinci turda sonucun belli olacağı bilgisini verdi.
Frankfurter Rundschau'daki haberde "14 Mayıs'ta birçok Türk, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında göğüs göğüse bir yarış bekliyor. Kazanan şüphesiz en az beş yıl daha Türkiye'nin geleceğini şekillendirecektir" denildi. Devamında ise, "Muhalefet, seçim kampanyası sırasında yavaş yavaş ivme kaybediyor. Erdoğan hükümetine yönelik birçok eleştiriye rağmen, Kılıçdaroğlu liderliğindeki ittifak liderliğini genişletmeyi başaramadı" cümleleri kullanıldı.
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