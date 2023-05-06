Batı Başkan Erdoğan’a topyekun savaş açtı! İngiliz ve Fransızlardan sonra şimdi de İsrail ve Yunan basını devrede

ALMAN GAZETESİ: SON ANKETE GÖRE ERDOĞAN ZAFER KAZANIYOR

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi ise, Hakan Bayrakçı'nın yayımladığı ankete göre Erdoğan'ın zafer kazanacağını sayfasına taşıdı. "Yeni anket Erdoğan'ı seçimlerde aniden öne geçtiğini gösteriyor" diyen gazete, ankete göre ikinci turda sonucun belli olacağı bilgisini verdi.

Frankfurter Rundschau'daki haberde "14 Mayıs'ta birçok Türk, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında göğüs göğüse bir yarış bekliyor. Kazanan şüphesiz en az beş yıl daha Türkiye'nin geleceğini şekillendirecektir" denildi. Devamında ise, "Muhalefet, seçim kampanyası sırasında yavaş yavaş ivme kaybediyor. Erdoğan hükümetine yönelik birçok eleştiriye rağmen, Kılıçdaroğlu liderliğindeki ittifak liderliğini genişletmeyi başaramadı" cümleleri kullanıldı.