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Arnavutluk Başbakanı Rama'dan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2023
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Arnavutluk Başbakanı Rama’dan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek mesajı!

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Türkiye'de gerçekleşecek seçim dünya tarafından merakla beklenirken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı geldi.

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