Almanya’dan PKK’ya sandık desteği! Skandal itiraf: Türkiye’deki seçime müdahale etmeye çalışıyor

Aynı gazete geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir analizde ABD'nin elebaşı Cemil Bayık için 'terörist' dediğine dikkat çekerek, Erdoğan destekçilerinin Almanya'daki seçim faaliyetlerine engeller koyulduğunu ancak Yeşil Sol Parti'nin PKK liderleriyle yürüttüğü seçim kampanyalarının göz ardı edildiğine vurgu yapmıştı.

ERDOĞAN EZİCİ BİR DESTEĞE SAHİP

Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip eden Alman basını, Almanya'da yaşayan Türk seçmenlerin ağırlıklı olarak Erdoğan'a destek verdiğini vurgularken Euronews geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçi Türkler arasında ezici bir destek oranına sahip olduğuna dikkat çekti.

Almanya'nın en büyük yayın kuruluşlarından biri olan Deutsche Welle ise Türk seçmenlerle ilgili yayınladığı bir analizde "Erdoğan Almanya'da kesin olarak kazanacaktır." ifadesine yer vermişti.

Bir önceki seçimlerde Erdoğan, Almanya'da yüzde 64, Fransa'da yüzde 63, Hollanda'da yüzde 72, Belçika'da yüzde 74 ve Avusturya'da yüzde 71 oy almıştı.