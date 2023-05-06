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Almanya'dan PKK'ya sandık desteği! Skandal itiraf: Türkiye'deki seçime müdahale etmeye çalışıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2023
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Almanya’dan PKK’ya sandık desteği! Skandal itiraf: Türkiye’deki seçime müdahale etmeye çalışıyor

14 Mayıs'a kısa süre kala dünyanın gözü '2023 yılının en önemli olayı' diye adlandırılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Yurt dışında oy kullanma işlemi devam ederken Almanya'dan skandal bir itiraf geldi. Alman Frankfurter Rundschau gazetesi terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Yeşil Sol Parti'nin Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını itiraf ederek partinin eşbaşkanı Ricarda Lang'in Erdoğan karşıtları için oy istediğini yazdı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başlarken dünyada tüm gözler Türkiye'ye çevrildi.

Dünya basını '2023 yılının en önemli olayı' olarak tanımlanan Türkiye seçimlerinde kilit seçmen grubunun Avrupa'daki Türkler olduğunu öne sürüyor.

TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLER İÇİN KAMPANYA YÜRÜTÜYORLAR

Yurt dışında oy kullanma işlemi devam ederken yaklaşık 1.5 milyon Türk seçmene ev sahipliği yapan Almanya peş peşe büyük skandallara imza attı.

Berlin yönetimi Ankara'nın resmi talebine rağmen bazı bölgelerde seçim sandığı kurulmasına izin vermezken, terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Yeşil Sol Parti, Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletleri ile başkent Berlin'de seçim büroları açtı ve buralardan Türkiye'deki seçimler için kampanyalar yürütüyor.

ALMAN GAZETEDEN İTİRAF: TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi bugün yayınladığı bir haberde Yeşil Sol Parti'nin Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını itiraf ederek Yeşiller partisi eşbaşkanı Ricarda Lang'in Erdoğan karşıtları için oy istediğini belirtti.

Gazete, Almanya'da seçime katılımın 2018 yılından çok daha yüksek olduğunu vurgulayarak Almanya'daki seçmenlerin önemli bir kitle olduğunu vurguladı.

PKK İLE KOL KOLA MİTİNG

Yeşiller Nisan ayında Düsseldorf'ta düzenlenen bir yürüyüşte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istemiş ve yürüyüşte terörist Cemil Bayık'ın ses kaydını dinletmişlerdi.

Bayık skandal mitingde 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurgulayarak Kılıçdaroğlu'na oy istemişti.

Aynı gazete geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir analizde ABD'nin elebaşı Cemil Bayık için 'terörist' dediğine dikkat çekerek, Erdoğan destekçilerinin Almanya'daki seçim faaliyetlerine engeller koyulduğunu ancak Yeşil Sol Parti'nin PKK liderleriyle yürüttüğü seçim kampanyalarının göz ardı edildiğine vurgu yapmıştı.

ERDOĞAN EZİCİ BİR DESTEĞE SAHİP

Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip eden Alman basını, Almanya'da yaşayan Türk seçmenlerin ağırlıklı olarak Erdoğan'a destek verdiğini vurgularken Euronews geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçi Türkler arasında ezici bir destek oranına sahip olduğuna dikkat çekti.

Almanya'nın en büyük yayın kuruluşlarından biri olan Deutsche Welle ise Türk seçmenlerle ilgili yayınladığı bir analizde "Erdoğan Almanya'da kesin olarak kazanacaktır." ifadesine yer vermişti.

Bir önceki seçimlerde Erdoğan, Almanya'da yüzde 64, Fransa'da yüzde 63, Hollanda'da yüzde 72, Belçika'da yüzde 74 ve Avusturya'da yüzde 71 oy almıştı.

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