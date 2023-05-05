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TCG Anadolu'nun namı dünyaya yayıldı! Çin kabiliyetini gördü: Türk donanmasının gücü artıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
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TCG Anadolu’nun namı dünyaya yayıldı! Çin kabiliyetini gördü: Türk donanmasının gücü artıyor

Türkiye'nin amiral gemisi TCG Anadolu, Çin basınında yer buldu. Caixin dergisinde yayınlanan makalede, "Türkiye dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi" ifadesi kullanıldı.

Türkiye; hava, kara ve denizde savunma gücünü artıracak yüksek teknolojili bir dizi projeyi başarıyla hayata geçirdi.

Bunlardan biri de yeni 'amiral gemisi' olarak nitelendirilen TCG Anadolu...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'ya ilgi artarak devam ediyor.

ÇİN BASININDAN TCG ANADOLU'YA MERCEK
TRT Haber'in aktardığına göre 10 Nisan'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine giren gemi, bu kez Çin basınının gündeminde...

Çin'de yayınlanan Caixin dergisi, TCG Anadolu'yu bir makaleyle mercek altına aldı.

"Diplomasi ve seçimlerde etki yaratan denizdeki gelişme" başlıklı makalede, Mavi Vatan doktrini uyarınca Türkiye'nin son yıllarda denizlerdeki çıkarlarına, deniz gücü inşasına daha fazla önem verdiği vurgulandı.

"Türkiye, dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi" denilen makalede, geminin yüzde 70'inin bağımsız olarak hafif uçak gemileri, amfibi hücum gemileri ve çıkarma gemilerinin entegrasyonu sonucu inşa edildiği aktarıldı.

Makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geminin dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyonlar yürütebileceği açıklaması hatırlatıldı.

Savunma sanayiine yapılan yatırımların artmasıyla Türk donanmasının küresel deniz gücü sıralamasında onunculuğa yükseldiği belirtilirken AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra donanmanın gelişiminin Türkiye'nin dış politikasında taşıdığı öneme de dikkat çekti.

Denizlerde enerji kaynaklarının bulunması, ekonomi ve taşımacılığın geliştirilmesi için adımlar atıldığı vurgulandı.

TCG Anadolu Çin basınında TCG ANADOLU ÇİN BASININDA

TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını TCG ANADOLU'YA ZİYARETÇİ AKINI

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