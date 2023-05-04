İstanbul'dan sonra sıra İzmir'de! TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını: Gerekirse sabaha kadar beklerim

TCG Anadolu'yu gezmek isteyen İzmirliler, Alsancak Limanı'ndan 1. Kordon'a uzun kuyruk oluşturdu. 76 yaşındaki Hacı Aydın, "Bu gemiyi televizyonda görmüştüm. Sıraya gireli yaklaşık yarım saat oldu. Gerekirse onu görmek için sabaha kadar beklerim" dedi.

Giriş Tarihi: 04.05.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 13:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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