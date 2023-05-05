Hem geleneği hem bugünü yansıtacak! İngiltere Kralı 3. Charles tacına kavuşuyor

Ardından töreni yöneten Canterbury Başpiskoposu Justin Welby ve bazı lordlar, kralı tanıdıklarını deklare eden konuşmalarını yapacak ve İncil takdim edilen kral, hükümdar yemini edecek.

Hindu olan Başbakan Rishi Sunak'ın İncil'deki Koloselilere Mektup bölümünü okuyacağı törende, tarihte ilk kez kadın rahipler de yer alacak. Bu rahiplerden Londra Piskoposu Sarah Mullally de İncil'den bir bölüm okuyacak.

Yine tarihte ilk kez Galce, İskoçya Keltçesi ve İrlanda Keltçesinde ilahilerin söyleneceği törende kral, Kudüs'te hazırlanan kutsal yağla kutsanacak.

Törenin en mahrem kısmı olan bu bölümde kralın üstü bir örtüyle örtülecek ve Başpiskopos Welby, kralın elini, alnını ve göğsünü yağ sürerek kutsayacak.

Kral, kutsama anında dünyevi unvanlardan arınarak tanrının huzuruna çıkmayı simgeleyen kefen tunik ile kaftan ve pelerin giyecek. Kutsamadan sonra ise kraliyet mücevherleri kendisine takdim edilecek.

Tarihte ilk kez mücevherler, farklı dinlere mensup Lordlar Kamarası üyelerince krala takdim edilirken, bu aşamayı krala Aziz Edward Tacı takılması ve kralın tahta oturması takip edecek.

Tahta oturan krala yapılacak bağlılık yemini televizyondan halka da gösterilecek ve halktan bağlılık yeminine katılması istenecek. Tahta oturan kralın elinde dini ve siyasi gücünü sembolize eden aksesuarlar da bulunacak.