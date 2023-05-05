05 Mayıs 2023, Cuma
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Japonya'daki Türkler sandık başında! Oy verme işlemi başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2023
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Japonya’daki Türkler sandık başında! Oy verme işlemi başladı

Son dakika haberleri... Japonya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı.

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