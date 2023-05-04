HaberlerGaleriSırbistan’da okulda kanlı baskında “ölüm listesi” detayı! Saldırgan hakkında korkunç ayrıtılar: “Pişman değilmiş”
Sırbistan’da okulda kanlı baskında “ölüm listesi” detayı! Saldırgan hakkında korkunç ayrıtılar: “Pişman değilmiş”
Kan donduran vahşet dün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da meydana geldi. Bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Yaşananların ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, açıklamalarda bulundu. Üzerinden okul planları ve bir 'Ölüm listesi' çıkan çocuk ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıkarken anne ve babasının da tutuklandığı belirtildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 12:32Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 14:03