04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sırbistan’da okulda kanlı baskında “ölüm listesi” detayı! Saldırgan hakkında korkunç ayrıtılar: “Pişman değilmiş”

Sırbistan’da okulda kanlı baskında “ölüm listesi” detayı! Saldırgan hakkında korkunç ayrıtılar: “Pişman değilmiş”

Kan donduran vahşet dün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da meydana geldi. Bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Yaşananların ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, açıklamalarda bulundu. Üzerinden okul planları ve bir 'Ölüm listesi' çıkan çocuk ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıkarken anne ve babasının da tutuklandığı belirtildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 14:03
  • 1
  • 17
Sırbistan’da okulda kanlı baskında “ölüm listesi” detayı! Saldırgan hakkında korkunç ayrıtılar: “Pişman değilmiş”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinde bu sabah 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının faili 14 yaşındaki çocuğun, yeni geçtiği sınıfta kabul görmediği için bu tarz korkunç bir olayı yaptığını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Sırbistan’da okulda kanlı baskında “ölüm listesi” detayı! Saldırgan hakkında korkunç ayrıtılar: “Pişman değilmiş”

Vucic, bu sabah başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırı sonucu 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

  • 3
  • 17
Sırbistan’da okulda kanlı baskında “ölüm listesi” detayı! Saldırgan hakkında korkunç ayrıtılar: “Pişman değilmiş”

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından açıklamada bulunan Vucic, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı, yaralı öğretmen ve 6 öğrenciye de geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • 4
  • 17
Sırbistan’da okulda kanlı baskında “ölüm listesi” detayı! Saldırgan hakkında korkunç ayrıtılar: “Pişman değilmiş”

Vucic, Sırbistan tarihinde bu tür bir acının yaşanmadığına dikkati çekerek, "Çocuk şu an ayrı bir yerde bulunuyor. Nöropsikiyatri kliniğine yerleştirilecek. Görünüşe göre silahları gerektiği gibi muhafaza edemeyen baba tutuklandı. Kendisinin silahlara ilişkin gerekli izinleri vardı. Çocuğun annesi de gözaltına alındı." dedi.

  • 5
  • 17
Sırbistan’da okulda kanlı baskında “ölüm listesi” detayı! Saldırgan hakkında korkunç ayrıtılar: “Pişman değilmiş”

Ailenin geçmişinin "temiz" olduğunu aktaran Vucic, "Çocuk sınıf değiştirme talebinde bulunmuş. Ailesi ise kavga eden bir çift değilmiş ancak çocuktan sürekli iyi notlar bekliyormuş. İşin içine 'aşk' girince notlarının düştüğünü ifade etmişler. Yeni geçtiği sınıfta da kabul görmeyen çocuğun bu korkunç saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi." diye konuştu.