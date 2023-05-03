ABD’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım! Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Rusya savaşı sona erdirene kadar sürecek

Ayrıca pakette, küçük silah mühimmatı, yıkım için patlayıcı ve ağır ekipman ve araç taşıyıcıları, bakım ekipmanı ve yedek parçaların da yer aldığı kaydedildi.

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