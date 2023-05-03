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ABD'den Ukrayna’ya yeni askeri yardım! Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Rusya savaşı sona erdirene kadar sürecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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ABD’den Ukrayna’ya yeni askeri yardım! Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Rusya savaşı sona erdirene kadar sürecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi sağlayacaklarını duyurdu. Blinken, "Rusya savaşı sona erdirene kadar sürecek" mesajını verdi. 300 milyon dolarlık pakette, roket sistemi mühimmatı, obüs top sistemi ve mermileri ile anti-tank füzeleri de bulunuyor.

Blinken, yazılı açıklamasında, "Rusya'nın saldırgan savaşına karşı kendilerini savunurken Ukraynalı ortaklarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Başkan (Joe) Biden'dan aldığım yetki doğrultusunda, Ukrayna'ya ABD envanterinden 300 milyon dolar değerindeki silah ve ekipman sağlama işlemini onaylıyorum." ifadelerini kullandı.

"RUSYA SAVAŞI SONA ERDİRENE KADAR YARDIM SÜRECEK"

Rusya'nın istediği takdirde savaşı bugün bitirebileceğini belirten Blinken, ABD ve müttefiklerinin, Rusya savaşı sonlandırana kadar Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

ABD'DEN DEV YARDIM

Öte yandan, Pentagon'dan yapılan açıklamada, 300 milyon dolarlık paketin içeriği paylaşıldı.

YARDIMDA NELER VAR?

Buna göre, pakette, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) mühimmatı, 155 mm obüs top sistemi ve mermileri, 120, 80 ve 60 mm havan top mermileri, TOW ve AT-4 anti-tank füzeleri, Hydra-70 hava roketleri yer alıyor.

Ayrıca pakette, küçük silah mühimmatı, yıkım için patlayıcı ve ağır ekipman ve araç taşıyıcıları, bakım ekipmanı ve yedek parçaların da yer aldığı kaydedildi.

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