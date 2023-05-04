04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Putin'e İHA'lı saldırı girişimiyle ilgili Rusya'dan flaş açıklama

Putin'e İHA'lı saldırı girişimiyle ilgili Rusya'dan flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
ABONE OL
Putin’e İHA’lı saldırı girişimiyle ilgili Rusya’dan flaş açıklama

Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e düzenlenen saldırı iddiası hakkında flaş bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov'un son dakika olarak duyurduğu açıklamasında, “(Kremlin’e İHA saldırıları) Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev’de değil Washington’da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA