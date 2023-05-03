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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: Putin’e saldırmadık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: Putin’e saldırmadık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kremlin’e yönelik İHA’lı saldırı girişimine dair yaptığı açıklamada, “Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Putin’e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık.” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise söz konusu haberi teyit etmezken, "Kremlin'den gelen her şeye büyük bir şüpheyle yaklaşırım." ifadelerine yer verdi.

Kremlin'e yapılan İHA saldırısı için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov'dan ilk açıklama gelmişti.

Nikiforov, "Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok" demişti.

"PUTIN'E SALDIRMADIK"

Bu açıklama ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den de bir mesaj geldi.

Zelenskiy "Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Putin'e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık." ifadelerine yer verdi.

KREMLİN: UKRAYNA, PUTİN'İN KREMLİN'DEKİ KONUTUNA İHA'LARLA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna bu gece İHA'larla hava saldırısı girişiminde bulundu." ifadesini kullanıldı.

Kremlin'i hedef alan saldırı girişiminin 2 İHA ile gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Rus ordusu ve özel servislerin radar harp sistemleri kullanarak zamanında harekete geçmesiyle İHA'ların etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Kremlin arazisine İHA'ların ve parçalarının düşmesi sonucunda herhangi bir kayıp ve maddi hasar oluşmadığının altı çizilen açıklamada, "Bu eylemleri, yabancı konukların da katılımının planlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı ve geçit töreni arifesinde, 'planlı bir terör eylemi' ve devlet başkanına 'suikast' olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu "terör eylemi" sonucunda Putin'in yaralanmadığı, çalışma takviminin değişmediği ve her zamanki gibi çalışmasına devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Rus tarafı, uygun gördüğü yerde ve zamanda misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tutar." değerlendirmesinde bulunuldu.

MOSKOVA'DA İHA UÇURMAK YASAKLANDI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in saldırı esnasında Kremlin Sarayı'nda bulunmadığını söyledi.

Saldırı nedeniyle Putin'in kamuya açık rutin programında da değişiklik yapılmayacağına işaret eden Peskov, Rusya'nın 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kızıl Meydan'daki geçit töreninin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öte yandan, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yaptığı yazılı açıklamada, Moskova'da bugünden itibaren İHA uçurmanın yasaklandığını bildirdi.

Söz konusu kararın, güvenlik birimlerinin çalışmalarının etkilenmemesi için alındığını belirten Sobyanin, şehirde izinsiz İHA kullanımının suç teşkil edeceğinin altını çizdi.

BLINKEN, KREMLİN'İN İHA SALDIRISI AÇIKLAMASINA "BÜYÜK ŞÜPHEYLE" YAKLAŞTIĞINI BİLDİRDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğu haberlerini teyit etmezken, "Kremlin'den gelen her şeye büyük bir şüpheyle yaklaşırım." dedi.

Blinken, Washington Post'un bir etkinliğinde soruları yanıtladı.

Kremlin Basın Merkezinin, "Kiev rejimi, Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna İHA'larla hava saldırısı girişiminde bulundu." açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Blinken, "Herhangi bir şekilde doğrulayamadığımız için bu bilgileri herhangi bir şekilde onaylayamam." ifadelerini kullandı.

ABD'li bakan, gerçekleri öğrenmeden spekülasyon yapmak istemediğini dile getirerek, "İkinci olarak, Kremlin'den gelen her şeye büyük bir şüpheyle yaklaşırım. Bakalım, gerçekler nelerdir, göreceğiz." dedi.

Ukrayna'nın Rusya topraklarına karşı saldırı düzenlemeye karar vermesi durumunda ABD'nin onları eleştirip eleştirmeyeceği sorusuna ise Blinken, "Bu kararlar Ukrayna tarafından verilecek kararlardır." yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Kremlin Basın Merkezi, "Kiev rejimi, Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna İHA'larla hava saldırısı girişiminde bulundu." açıklamasını yapmıştı.

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