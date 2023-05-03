Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: Putin’e saldırmadık

Kremlin arazisine İHA'ların ve parçalarının düşmesi sonucunda herhangi bir kayıp ve maddi hasar oluşmadığının altı çizilen açıklamada, "Bu eylemleri, yabancı konukların da katılımının planlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı ve geçit töreni arifesinde, 'planlı bir terör eylemi' ve devlet başkanına 'suikast' olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu "terör eylemi" sonucunda Putin'in yaralanmadığı, çalışma takviminin değişmediği ve her zamanki gibi çalışmasına devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Rus tarafı, uygun gördüğü yerde ve zamanda misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tutar." değerlendirmesinde bulunuldu.