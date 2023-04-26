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Çocukluk hayalinin peşinden gitti! İşte azmin zaferi: Prensesliği değil şövalyeliği seçtim

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2023
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Çocukluk hayalinin peşinden gitti! İşte azmin zaferi: Prensesliği değil şövalyeliği seçtim

Alman Hava Kuvvetleri’nde başarısı ile dikkat çeken teğmen Hülya Süzen, çocukluk hayalinin peşinden gidip, azmi ile Alman Ordusu’na girdiğini dile getirdi. 40 yaşındaki Hülya Süzen, "Ben daha anaokulundayken asker olmayı istiyordum. Arkadaşlarım prenses olmak isterken, ben şövalyeliği seçtim.” dedi.

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