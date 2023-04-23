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Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı

Son dakika haberi...Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle bu ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı.

Başkent Hartum'daki iki ve başkentin güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden bir noktadan yaklaşık 1000 Türk vatandaşı yurda doğru yola çıktı.

Türk vatandaşları kara yoluyla ulaşacakları Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

AA muhabirine açıklama yapan Mehmet Uğraç, 17 yıldır yaşadığı ve evlendiği Sudan'dan çatışmalar nedeniyle ilk kez ayrıldığını söyledi.

Memleketi ve ailesine kavuşacağı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Uğraç, "Devletimiz yardımcı oldu, imkanlar sağladı. İnşallah en kısa sürede ülkemize döneceğiz Allah kalanların yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan, Japonya, Çin, Meksika, Yemen gibi çok sayıda ülke vatandaşı da Sudan'dan tahliye edildi.

Sudan’daki Türk vatandaşları için karar SUDAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN KARAR

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