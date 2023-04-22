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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor...

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Giriş Tarihi: 22.04.2023 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Sudan’daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor...

Sudan'da çatışma bölgelerinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için karayoluyla üçüncü bir ülke üzerinden Türkiye'ye tahliyesine karar verildi. Türk Dışişleri Bakanlığı'dna yapılan açıklamada, "Sudan genelindeki çatışmalar nedeniyle ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız, Hartum Büyükelçiliğimizin tahliye sürecine ilişkin duyurularını Büyükelçiliğimiz sosyal medya hesaplarından takip edebilirler." denildi.

Sudan'da çatışma bölgelerinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için karayoluyla üçüncü bir ülke üzerinden Türkiye'ye tahliyesine karar verildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'dna yapılan açıklamada, "Sudan genelindeki çatışmalar nedeniyle ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız, Hartum Büyükelçiliğimizin tahliye sürecine ilişkin duyurularını Büyükelçiliğimiz sosyal medya hesaplarından takip edebilirler." denildi.

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