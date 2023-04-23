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Japonya teyakkuzda! Kuzey Kore'nin askeri keşif uydusu fırlatışı öncesi alarm verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2023
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Japonya teyakkuzda! Kuzey Kore’nin askeri keşif uydusu fırlatışı öncesi alarm verildi

Kuzey Kore askeri keşif uydusunu fırlatmaya hazırlanırken, Japonya da uyduyu taşıyan roketin ulusal topraklarına düşmesi ihtimaline karşı teyakkuza geçti.

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