14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

Türkiye'de halkın düşüncelerine yer verdiği bir haber derledi. Kendini 'milliyetçi' olarak tanımlayan bir vatandaşın düşüncelerine yer verdiğini ifade eden bir vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Erdoğan bizim için bir baba figürü gibidir. 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Onu liderlikten uzaklaştırmak imkanız ki özellikle bu muhalefet içinde onun yerini doldurabilecek hiç kimse yok" sözlerine yer verdi.

