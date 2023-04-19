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14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan'ın iddialı politikasına vurgu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

14 Mayıs seçimlerine bir aydan kısa bir süre kala dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi. Seçim sonrası Türkiye-Batı ilişkilerini değerlendiren Avrupa Reform Merkezi'nden bir uzman mevcut hükümetle ilgili "AB ticaret ilişkilerinde Türkiye kilit rol olmaya devam ediyor. Özellikle iklim, sağlık, göç ve Rusya meselesinde birlikte çalışmaya devam ettiler" sözlerine yer verdi.

Türkiye, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmış durumda. Türkiye ile birlikte dünyanın önde gelen uluslararası haber ajanslarından da seçimle ilgili çeşitli analizlere yer veriliyor.

14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

Bu defa seçimlerle ilgili analiz Avrupa Reform Merkezi araştırmacısı Luigi Scazzieri'den geldi. Türkiye'de olası seçimleri değerlendiren Scazzieri, "Türkiye, 14 Mayıs'ta seçimlerini gerçekleştiriyor. Seçim sonuçları Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkiyi de belirleyecek gibi görünüyor" sözlerine yer verdi.

14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

Scazzier, "Türkiye ile AB ilişkisi on yılı aşkın bir süredir çalkantılı bir biçimde ilerliyor. Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşmasının sekteye uğraması bir dönem ilişkileri gerginleştirdi" ifadelerine yer verdi.

14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

Ancak son gelişmelerin ışığında durumun değiştiğini de ifade eden Scazzier, "Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin Rusya ile olan dostane ilişkilerine vurgu yaptı.

14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iddialı dış politika izlediğine vurgu yapan araştırmacı, "Pek çok sürtüşmeye rağmen, AB ticaret ilişkilerinde Türkiye kilit rol olmaya devam ediyor. Özellikle iklim, sağlık, göç ve Rusya meselesinde birlikte çalışmaya devam ettiler" dedi.

14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

Başka bir noktaya da parmak basan Scazzier, özellikle göç alanında 2020'den bu yana Türkiye-AB sınırında çok az iş birliği olduğunu ve AB'nin Türkiye'deki mültecileri desteklemek için yalnızca fon sağladığına vurgu yaptı.

14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

Seçim analizi yapan tek yer Avrupa Reform Merkezi değil. Geçtiğimiz günlerde İngiliz gazetesi The Guardian da uzmanlara sormak yerine Türkiye'de halka sorararak bir haber yayımlamıştı.

14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

Türkiye'de halkın düşüncelerine yer verdiği bir haber derledi. Kendini 'milliyetçi' olarak tanımlayan bir vatandaşın düşüncelerine yer verdiğini ifade eden bir vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Erdoğan bizim için bir baba figürü gibidir. 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Onu liderlikten uzaklaştırmak imkanız ki özellikle bu muhalefet içinde onun yerini doldurabilecek hiç kimse yok" sözlerine yer verdi.

14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

Aynı zamanda gazete, Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı kesimler tarafından verilen desteklerin olduğunu ifade edilese de Türk seçmenlerin ikna olmadığına dikkat çekti.

14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

Konuyla ilgili bir vatandaşın "Erdoğan'ı seviyorum, beki siyasetinden belki de kişiliğinden. O gerçekten deneyimli bir devlet adamı" sözlerine yer verdi.

14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

Bunun yanı sıra Guardian, işleri Erdoğan'ın düzeltebileceğini düşünen vatandaşların olduğunu vurguladı.

14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

Vatandaşların isyan ettiği başka bir nokta ise AK Parti'ye oy verdikleri için dışlanmış hissetmeleri. Yine gazeteye konuşan bir vatandaş muhalefetin kendisi gibi Erdoğan'ı destekleyen seçmenleri yanlış anladığını söyledi.

14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde! Dikkat çeken değerlendirme: Türkiye kilit rol oynadı | Başkan Erdoğan’ın iddialı politikasına vurgu

Vatandaş, "Bizden Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy verdiğimiz içi koyunmuşuz gibi bahsediyorlar, körü körüne oy veriyormuşuz gibi. Ama durum hiç de öyle değil, biz özgür seçime sahibiz ve oyumuzu ona göre kullanıyoruz" dedi.

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