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Yunan televizyonunda Başkan Erdoğan'a tehdit: Zarar görmeli

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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Yunan televizyonunda Başkan Erdoğan’a tehdit: Zarar görmeli

Türkiye'nin son dönemde savunma sanayiinde attığı önemli adımların yanı sıra Kızılelma, SİHA, AKINCI gibi yeni gurur kaynakları üretmesi Yunanistan'da büyük rahatsızlık yaratırken Ege ve Akdeniz'de atılacak adımlar da Yunan medyasını korkuttu. Bir Yunan gazeteci canlı yayın esnasında yaptığı skandal açıklamayla Başkan Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda "zarar görmesi" gerektiğini söyledi. Bu küstah tehdit sonrası "Türkler sahip olduklarından geri adım atmıyor" diyen sunucu "Komşu Doğu Akdeniz'e hakim olmak istiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye yerli ve milli savunma sanayiinde attığı kritik adımlarla dünya genelinde adından söz ettirirken özellikle Kızılelma ve SİHA'lar Yunanistan'da büyük bir endişeye neden oluyor.

TCG ANADOLU HİZMETTE

Geçtiğimiz günlerde hizmete alınan Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul'da hizmete alınırken Yunanistan'daki korku da giderek büyüyor.

"TÜRKLER EGE İÇİN MOTORLARI ISITIYOR"

Pentapostagma'da yer alan bir diğer haberde ise, 'Türkler Ege için motorları ısıtıyor' ifadeleri kullanıldı.


"ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANIRSA ZARAR GÖRMELİ"
Türkiye'nin Ege'de yaptığı atılımlar Yunanistan'ın da gözüne batarken Yunan gazeteciden Başkan Erdoğan'a yönelik küstah bir tehdit geldi.

"TÜRKLER SAHİP OLDUKLARINDAN GERİ ADIM ATMIYOR"

Türkiye'nin yerli ve milli alanda attığı adımlar Yunanistan basınında da gündem olurken Yunan gazeteci yaptığı yayında küstah bir şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda zarar görmesi gerektiğini söyledi.

3 farklı tersanede gemiler 36 ay sonra aynı anda teslim edilecek. Türkiye sadece sahip olduklarından geri adım atmıyor. Planlanmaları mantıklı mı değil mi? Siz karar verin.

KOMŞU DOĞU AKDENİZ'E HAKİM OLMAK İSTİYOR

Komşular Doğu Akdeniz'de hakim olmak istiyorlar. Bu mesaj sadece bizim için değil İsrail ve Mısır'a da veriliyor. Erdoğan'ı önümüzdeki 10 yıl boyunca yönetimde bırakırlarsa durum hoş olmayan sürprizler getirilebilir. Bu yüzden rejimi kalırsa seçimlerden hemen sonra zarar görmeli.

Biz gerçekçiliğin dilini konuşuyoruz, ne empatimiz ne de başka bir şeyimiz var.

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