Yunan televizyonunda Başkan Erdoğan’a tehdit: Zarar görmeli

"TÜRKLER SAHİP OLDUKLARINDAN GERİ ADIM ATMIYOR"

Türkiye'nin yerli ve milli alanda attığı adımlar Yunanistan basınında da gündem olurken Yunan gazeteci yaptığı yayında küstah bir şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda zarar görmesi gerektiğini söyledi.

3 farklı tersanede gemiler 36 ay sonra aynı anda teslim edilecek. Türkiye sadece sahip olduklarından geri adım atmıyor. Planlanmaları mantıklı mı değil mi? Siz karar verin.

KOMŞU DOĞU AKDENİZ'E HAKİM OLMAK İSTİYOR

Komşular Doğu Akdeniz'de hakim olmak istiyorlar. Bu mesaj sadece bizim için değil İsrail ve Mısır'a da veriliyor. Erdoğan'ı önümüzdeki 10 yıl boyunca yönetimde bırakırlarsa durum hoş olmayan sürprizler getirilebilir. Bu yüzden rejimi kalırsa seçimlerden hemen sonra zarar görmeli.

Biz gerçekçiliğin dilini konuşuyoruz, ne empatimiz ne de başka bir şeyimiz var.