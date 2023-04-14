Kuzey Kore'den kıtalararası balistik füze denemesi!
Kuzey Kore, dün Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kıtalararası balistik füzenin (ICBM), yeni tip katı yakıtlı "Hwasong-18" kıtalararası balistik füze olduğunu açıkladı.
Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) aktardığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un rehberliğinde yapılan testin, "savaş caydırıcılığının gelecekteki temel araçları" olarak tanımlanan balistik füzenin yeni bir türü olduğu bildirildi.
Dün testi yapılan yeni katı yakıtlı "Hwasong-18" kıtalararası balistik füzesine dair uçuş mesafesi ve maksimum irtifa gibi özelliklerin ayrıntıları açıklanmadı.
Kim'in, yeni füzeye ilişkin "nükleer karşı saldırı duruşun etkinliğini radikal biçimde geliştirecek ve saldırgan askeri stratejinin uygulanabilirliğinde değişiklik yapacak" dediği aktarıldı.
Kuzey Kore liderinin, Pyongyang'ın "ölümcül ve saldırgan karşı önlemler" alacağı taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.
GÜNEY, KUZEY'İN FÜZE DENEMESİ YAPTIĞINI DUYURMUŞTU
Güney Kore ordusundan dün yapılan açıklamada, Kuzey'in Pyongyang yakınlarında Doğu Denizi'ne orta veya daha uzun menzilli bir balistik füze fırlattığını tespit ettiği bildirilmişti. Ateşlenen füzenin yaklaşık 1000 kilometre uçtuğu belirtilmişti.
Ordu, denemenin ardından füzenin "tespit edilmesi güç" ve "daha mobil bir füze" olduğuna işaret etmişti.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, füzeyi uzun menzilli olarak nitelendirirken Japonya Savunma Bakanlığı ise kıtalararası balistik füze olduğunu kaydetmişti.
Denemenin, Kuzey Kore'nin bu ayki ilk balistik füze atışı olduğu duyurulmuştu.
Askeri yetkililer, başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzenin "katı yakıtla çalışan, muhtemelen yeni tip bir kıtalararası balistik füze" olması ihtimali üzerinde durmuştu.
Katı yakıtla çalışan kıtalararası balistik füzenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un orduya kazandırmak istediği stratejik bir füze sistemi olduğu biliniyor.
Kuzey Kore, en son sıvı yakıtlı kıtalararası balistik füze fırlatışını 16 Mart'ta yapmıştı.
Pyongyang yönetimi, 2022'nin başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı.
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