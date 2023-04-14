Kuzey Kore’den kıtalararası balistik füze denemesi!

GÜNEY, KUZEY'İN FÜZE DENEMESİ YAPTIĞINI DUYURMUŞTU

Güney Kore ordusundan dün yapılan açıklamada, Kuzey'in Pyongyang yakınlarında Doğu Denizi'ne orta veya daha uzun menzilli bir balistik füze fırlattığını tespit ettiği bildirilmişti. Ateşlenen füzenin yaklaşık 1000 kilometre uçtuğu belirtilmişti.

Ordu, denemenin ardından füzenin "tespit edilmesi güç" ve "daha mobil bir füze" olduğuna işaret etmişti.