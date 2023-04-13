Ege'deki adaları tatbikata dahil edeceklerdi! Yunanistan'ın planları suya düştü
Türkiye’de yaşanan depremler sonrasında Atina-Ankara eksenindeki olumlu gelişmelere rağmen Yunanistan, Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde olması gereken Ege’deki Taşoz ve Bozbaba adalarını da NATO tatbikatına dahil etme girişiminde bulundu. NATO karargahındaki Türk kurmayların devreye girmesiyle bu plan suya düştü.
Türkiye'nin itirazıyla NATO'nun Ege Denizi üstündeki hava tatbikatını iptal etmesi, Yunan medyası tarafından manşetten verildi. Kathimerini gazetesi, 'NATO ve tatbikatları Türkiye ile moratoryumun dışında' başlığıyla sayfasına taşıdığı haberde, Ankara ve Atina'nın halihazırda askeri akademi tatbikatlarını karşılıklı olarak iptal ettiğini ve kararın ittifak ortaklarına bildirildiğini yazdı.
Tarafların 15 Eylül tarihine kadar, turizm sezonunu kapsayan dilimde Ege Denizi'nde geniş çaplı tatbikatlar yapmama konusunda gayr-i resmi olmayan şekilde anlaştığını hatırlatan Kathimerini, ancak çok uluslu gövde gösterilerinin anlaşmaya dahil olmadığını belirtti. Ankara ve Atina ulusal üç tatbikatı çoktan takvimden çıkardı ve bunu NATO'ya bildirdi.
Habere göre, Ege Denizi'nde NATO tatbikatları veya Türkiye ve Yunanistan'ın başka ülkelerle girişeceği gövde gösterileri bu yaz mevsiminde de devam edecek.
Takvimdeki ilk çok uluslu tatbikat, 18 Nisan'da başlayıp 4 Mayıs'ta sona erecek. Bunun yanı sıra uluslararası özel kuvvetler tatbikatı Orion 23 icra edilecek.
Yunan birlikleri, ayrıca gelecek haftalarda Avrupa'daki en büyük gövde gösterisi olan Defender Europe'un bir parçası olan 'Hızlı Karşılık' tatbikatında yer alacak.
Türk tarafında ise çok uluslu Anadolu Kartalı tatbikatının 5 ve 16 Haziran tarihleri arasında yapılacağını, Eylül ayı başında ise eleketronik savaş ve deniz operasyonu senaryoları sahnelenecek. Türk ve Yunan savaş gemilerinin NATO'nun SNMG-2 tatbikatında buluşabileceğini ve bunun geçmişte yaşandığını hatırlatan Kathimerini, sözü iptal edilen Ramstein Guard'a getirdi.
Habere göre, NATO tatbikatları için oy birliği gerekiyor ve Türkiye'nin Ege Denizi'nin doğusundaki adalar için dile getirdiği itirazlar sonucu Ramstein Guard takvimden çıkarıldı. Kathimerini, benzer bir iptalin 2017 yılında da yaşandığını, Yunan tarafının Limni (Lemnos) Adası'nı senaryoya dahil etmek istemesine Türkiye'nin karşı çıktığını yazdı.
CNN YUNANİSTAN: ANİDEN SONA ERDİ
CNN Yunanistan ise, 'Türk provokasyonuna Yunan tepkisi-NATO tatbikatlarının iptal edilmesinin perde arkası' başlıklı haberinde Ankara ve Atina arasındaki 'dingin deniz' beklentisinin kısa ömürlü olduğunu ve aniden sona erdiğini yazdı. 'Deprem diplomasisi'nin 'kırılgan bir öykü'ye dönüştüğünü savunan televizyon, Ankara'nın 'kurnaz' tutumunun geçen ayın sonundan itibaren çoktan kendini gösterdiğini ileri sürdü.
27-31 Mart tarihleri arasındaki geleneksel NATO tatbikatı Ramstein Guard'a bu yıl Yunanistan'ın ev sahipliği yapmaya hazırlandığını aktaran CNN Yunanistan, Yunan Genelkurmayı'nın Ege Denizi'nin kuzeyindeki Taşoz (Thassos) ve Bozbaba (Agios Efstratios) adalarını da tatbikata dahil etmek istediğini ancak bunun NATO karargahındaki Türk kurmayların devreye girmesiyle kabul edilmediğini yazdı.
ÇARPICI DETAY
Türk subayların 'Ege Denizi'ndeki adaların gayr-i askeri statüsü ihlal ediliyor' itirazını dile getirdiğini belirten televizyon, 'kabul edilemez Türk yöntemleri'ne karşı anında harekete geçen Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nın tatbikatı iptal ettiğini ileri sürdü. NATO karargahının Türkiye'nin tezini kabul ederek Yunanistan'ın egemenlik haklarına saygı göstermediğini savunan CNN Yunanistan, üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde çarpıcı bir bilgi paylaştı.
Buna göre, Yunanistan NATO'nun Karadeniz üzerindeki keşif uçuşlarına desteğini geri çekti. Söz konusu destek, Limni (Lemnos) Adası'na inen ya da yakıt ikmali yapan Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Uçuşları'nı kapsıyordu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara'ya keskin bir yolla karşılık verdiğini savunan televizyon, 'kırmızı çizgiler' ara başlığını kullandı.
dimokratiki.gr internet sitesi ise, NATO'da yaşananlar için 'Türk-Yunan vakası: NATO'nun Türkiye'nin yasa dışı taleplerini onaylamasının ardından Atina tatbikatı iptal etti' başlığını tercih etti.
Türkiye ve Yunanistan, dünyanın en büyük askeri ittifaka 1952 yılında birlikte katıldı.
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