Ege’deki adaları tatbikata dahil edeceklerdi! Yunanistan’ın planları suya düştü

Türkiye'nin itirazıyla NATO'nun Ege Denizi üstündeki hava tatbikatını iptal etmesi, Yunan medyası tarafından manşetten verildi. Kathimerini gazetesi, 'NATO ve tatbikatları Türkiye ile moratoryumun dışında' başlığıyla sayfasına taşıdığı haberde, Ankara ve Atina'nın halihazırda askeri akademi tatbikatlarını karşılıklı olarak iptal ettiğini ve kararın ittifak ortaklarına bildirildiğini yazdı.

Tarafların 15 Eylül tarihine kadar, turizm sezonunu kapsayan dilimde Ege Denizi'nde geniş çaplı tatbikatlar yapmama konusunda gayr-i resmi olmayan şekilde anlaştığını hatırlatan Kathimerini, ancak çok uluslu gövde gösterilerinin anlaşmaya dahil olmadığını belirtti. Ankara ve Atina ulusal üç tatbikatı çoktan takvimden çıkardı ve bunu NATO'ya bildirdi.

Habere göre, Ege Denizi'nde NATO tatbikatları veya Türkiye ve Yunanistan'ın başka ülkelerle girişeceği gövde gösterileri bu yaz mevsiminde de devam edecek.

Takvimdeki ilk çok uluslu tatbikat, 18 Nisan'da başlayıp 4 Mayıs'ta sona erecek. Bunun yanı sıra uluslararası özel kuvvetler tatbikatı Orion 23 icra edilecek.