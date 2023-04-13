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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Mısır ile Libya konusunda daha yakın çalışacağız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Mısır ile Libya konusunda daha yakın çalışacağız

"Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz" ifadelerine yer veren Bakan Çavuşoğlu, Mısır ile büyükelçi atamasına ilişkin "Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim." açıklamasını yaptı.

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