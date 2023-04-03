ABD’de ekonomik kriz büyüyor: Dünya devi batıyor! MCDonald’s ofisleri kapatıldı | Bir devrin sonu mu?

Küresel ekonomik krizin etkilerinin en sert görüldüğü ABD'de yeni bir krizin ayak sesleri duyuluyor. Geçen haftalarda art arda iflaslarını açıklayan Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması, ülkede büyük bir panik havasını da beraberinde getirdi. Uzun süredir geniş çaplı bir krizin beklendiği ülkede bu kez yeni bir iflas söylentisi gündeme oturdu.