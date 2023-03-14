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ABD'de kriz çanları çalıyor! Adım adım çöküşün hikayesi | SVB Bank 1 sterline satıldı

Küresel piyasalar, ABD'deki banka krizi ile büyük bir şok yaşadı. Fed'in hızlı faiz artırımı sonrası batan SVB Bank'a, Signature Bank da eklendi. İflaslar sonrasında birçok Amerikalı paralarını geri alabilmek maksadıyla bankaların önünde kuyruklar oluşturdu, ABD hükümeti bankalara kayyum atamak zorunda kaldı. Yaşananlar 2008'deki ekonomik krizi akıllara getirirken, batan SVB Bank 1 sterlin karşılığında HSBC'ye satıldı. İşte ABD'deki çöküşün adım adım hikayesi.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 06:59
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ABD’de kriz çanları çalıyor! Adım adım çöküşün hikayesi | SVB Bank 1 sterline satıldı

Enflasyonu dizginlemek için bir yıl önce faizleri artırmaya başlayan ABD Merkez Bankası Fed'in kararları bankacılık piyasalarında etkisini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta batan SVB örneğinde bankanın 21 milyar dolarlık tahvil portföyü ortalama yüzde 1.79 getiri sağlıyordu. Ancak mevcut 10 yıllık hazine getirisi yaklaşık yüzde 3.9 düzeyinde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD’de kriz çanları çalıyor! Adım adım çöküşün hikayesi | SVB Bank 1 sterline satıldı

FED YUMUŞAYACAK MI?
ABD'nin 16'ncı büyük bankası SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank da battı ve kayyum atandı. Bu arada SVB'de yaşanan çöküşün ardından ABD'liler sorunun diğer bankalara yayılmasından endişe ediyor.

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ABD’de kriz çanları çalıyor! Adım adım çöküşün hikayesi | SVB Bank 1 sterline satıldı

California'daki First Republic Bank şubesinin önünde parasını çekmek isteyen müşteriler uzun kuyruklar oluşturdu. Bankanın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 65 değer kaybı ile işlem gördü.

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ABD’de kriz çanları çalıyor! Adım adım çöküşün hikayesi | SVB Bank 1 sterline satıldı

Önceki kapanışta da yüzde 14.79'luk bir düşüş yaşamıştı.

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ABD’de kriz çanları çalıyor! Adım adım çöküşün hikayesi | SVB Bank 1 sterline satıldı

Fed'in faiz artırımı politikasının yumuşayacağı beklentisi ile hareket eden borsalar geçtiğimiz haftalarda ekonomide ısınma sinyalleri ile 25 yerine yeni bir 50 baz puanlık artışa hazırlanıyordu.