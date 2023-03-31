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Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2023
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Şili’de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü ülkenin Cobquecura kenti olan 6,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 111 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Sarsıntı, Maule, Biobio ve O'Higgins kentlerinde de hissedildi.

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