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Miçotakis o tarihi işaret etti! Yunanistan seçime gidiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2023
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Miçotakis o tarihi işaret etti! Yunanistan seçime gidiyor

Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ülkedeki genel seçimlerin mayıs ayında yapılacağını bildirdi. Koalisyon seçeneğine sıcak bakmadığını ifade eden Miçotakis, "Ülke için doğru çözüm budur." dedi.

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