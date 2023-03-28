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Moskova semalarında uçan gizemli halka! Dünyanın farklı noktalarında görülmüştü

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Moskova semalarında uçan gizemli halka! Dünyanın farklı noktalarında görülmüştü

Rusya'nın başkenti Moskova'da gökyüzünde beliren siyah bir halka görenleri şaşkına çevirdi. Gizemli halkanın havada süzülerek ilerlediği anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Siyah halka gökyüzünde aniden belirdi, Twitter komplo teorileriyle çalkalandı. Dünyanın farklı noktalarında görülen ve uçuk iddialara konu olan gizemli siyah halka bu kez Rusya semalarında ortaya çıktı. Son olarak 12 milyon nüfuslu Moskova'da beliren siyah halkaya neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor.

Rus yetkililere göre olaya bir bacada biriken yüksek miktarda kurumun havaya salınması yol açmış olabilir. Söz konusu gizemli halka daha önce Kazakistan, Filipinler, Kanada, Almanya, İngiltere ve ABD semalarında görülmüştü.

Yetkililer, gizemli olayın kısa devre yapan bir trafo ya da hava kirliliğine bağlı gelişen bir hücreden kaynaklanabileceği görüşünde.

2008 yılında Kaliforniya'da görülen siyah halkanın ise bir müzik festivalindeki ateş gösterisinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

Gizemli halka! Herkes şaşkın GİZEMLİ HALKA! HERKES ŞAŞKIN
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