Moskova semalarında uçan gizemli halka! Dünyanın farklı noktalarında görülmüştü

Siyah halka gökyüzünde aniden belirdi, Twitter komplo teorileriyle çalkalandı. Dünyanın farklı noktalarında görülen ve uçuk iddialara konu olan gizemli siyah halka bu kez Rusya semalarında ortaya çıktı. Son olarak 12 milyon nüfuslu Moskova'da beliren siyah halkaya neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor.