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Yunanistan'da Mısır paniği başladı! 11 yıl sonra gerçekleştirilen Türkiye Mısır görüşmesi Yunan basınında: Oyun dışı kalacağız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 11 yıl sonra dışişleri bakanları düzeyinde Mısır ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kritik görüşmede bürokratik ilişkilerin düzelmesinin yanı sıra ticari ilişkilerde yaşanacak ilerlemeler de masaya yatırıldı. Karşılıklı dostluk mesajlarının verildiği görüşmenin Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok siyasi dengeye de etki edebileceği tartışılırken Yunan basınında dikkat çeken bir analiz yayınlandı.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 13:26
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Yunanistan’da Mısır paniği başladı! 11 yıl sonra gerçekleştirilen Türkiye Mısır görüşmesi Yunan basınında: Oyun dışı kalacağız!

Türkiye, Mısır ile normalleşme adımları atmaya başladı. Geçtiğimiz hafta, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle gerçekleştirdiği Kahire ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli mesajlar verdi.

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Yunanistan’da Mısır paniği başladı! 11 yıl sonra gerçekleştirilen Türkiye Mısır görüşmesi Yunan basınında: Oyun dışı kalacağız!

KARŞILIKLI OLUMLU MESAJLAR VERİLDİ

Çavuşoğlu, Kahire'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu. Bundan sonraki süreçte daha yakın iş birliği içerisinde çalışacağız" açıklamalarında bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise iki ülke arasında başlayan normalleşme sürecine, "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz." sözleriyle değindi.

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Yunanistan’da Mısır paniği başladı! 11 yıl sonra gerçekleştirilen Türkiye Mısır görüşmesi Yunan basınında: Oyun dışı kalacağız!

Doğu Akdeniz ve ticari ilişkilerin de gündeme geldiği görüşme, iki ülke arasındaki iş birliği sürecine de vurgu yaptı. İkili ticaret hacminin arttığı, Mısır'ın en fazla ihracat yaptığı ülkenin Türkiye olduğunun ele alındığı görüşme, Yunan basını tarafından da yakından takip edildi.

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Yunanistan’da Mısır paniği başladı! 11 yıl sonra gerçekleştirilen Türkiye Mısır görüşmesi Yunan basınında: Oyun dışı kalacağız!

"YUNANİSTAN DIŞLANIYOR MU?"

Çavuşoğlu'nun Kahire ziyaretinin belli olmasının hemen ardından, 11 yıl aradan sonra diplomatik düzeyde atılan adımlar, Yunanistan'da Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gerilimine neden oldu.

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Yunanistan’da Mısır paniği başladı! 11 yıl sonra gerçekleştirilen Türkiye Mısır görüşmesi Yunan basınında: Oyun dışı kalacağız!

Yunan Militaire dergisi, görüşmeye dair ayrıntılı bir analiz yayınladı. Görüşmeyi "Yunanistan dışlanıyor mu?" başlığıyla duyuran Yunan dergi, yenilenen ilişkilerin Yunanistan için iyi bir gelişme olmadığına dikkat çekti.