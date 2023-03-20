HaberlerGaleriYunanistan'da Mısır paniği başladı! 11 yıl sonra gerçekleştirilen Türkiye Mısır görüşmesi Yunan basınında: Oyun dışı kalacağız!
Yunanistan'da Mısır paniği başladı! 11 yıl sonra gerçekleştirilen Türkiye Mısır görüşmesi Yunan basınında: Oyun dışı kalacağız!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 11 yıl sonra dışişleri bakanları düzeyinde Mısır ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kritik görüşmede bürokratik ilişkilerin düzelmesinin yanı sıra ticari ilişkilerde yaşanacak ilerlemeler de masaya yatırıldı. Karşılıklı dostluk mesajlarının verildiği görüşmenin Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok siyasi dengeye de etki edebileceği tartışılırken Yunan basınında dikkat çeken bir analiz yayınlandı.