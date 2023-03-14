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İsrail'in istenmeyen adamı Başbakan Netanyahu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2023
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İsrail’in istenmeyen adamı Başbakan Netanyahu!

İsrailli 1000'e yakın yazar ve akademisyen, Almanya ve İngiltere'den, bu ülkeleri ziyarete hazırlanan "Başbakan Binyamin Netanyahu'yu kabul etmemelerini" istedi.

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