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Bulgaristan seçime gidiyor! Türkiye'de de sandık kurulacak

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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Bulgaristan seçime gidiyor! Türkiye’de de sandık kurulacak

Bulgaristan'da 2 Nisan tarihinde yapılacak erken genel seçimler için Türkiye'de de 23 ilde 162 sandık kurulacak. Türkiye'deki çifte vatandaşlar için sandıklar TSİ 07.00'de açılacak, 20.00'de kapanacak.

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