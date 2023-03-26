Rusya’da yerleşim bölgesine İHA düştü: 2 yaralı
Rusya'nın Kireyevsk kasabasında Ukrayna’ya ait olduğu iddia edilen İHA’nın düşmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Kasabanın merkezinde meydana gelen patlama nedeniyle 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Patlamanın yaşandığı bölgede büyük bir çukur oluşurken, çok sayıda binada hasar meydana geldi.
Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edilirken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Rus basınının kolluk kuvvetlerine dayandırdığı haberlerde, keşif ve istihbarat amacıyla kullanılan İHA'ya patlayıcı yüklendiği aktarıldı.
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