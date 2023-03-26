Putin'in Belarus'a nükleer silah yerleştirme kararı Avrupa'yı panikletti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a nükleer silah yerleştirme kararı NATO ve AB tarafından tepkiyle karşılandı. Yapılan açıklamalarda, Rusya'nın adımı "sorumsuzca" denildi. NATO, Rusya'yı silahların kontrolü hakkındaki taahhütlerine uymaya çağırırken, AB yeni yaptırım tehdidinde bulundu.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzcadır. NATO teyakkuzdadır. Durumu yakından takip ediyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda bizimkini değiştirmemizi gerektirecek herhangi bir değişiklik görmedik." ifadesini kullandı.
"NATO'nun nükleer paylaşımı hakkında Rusya'nın yaptığı atıfların yanıltıcı olduğunu" kaydeden Lungescu, NATO müttefiklerinin uluslararası taahhütlerine uyduğunu vurguladı.
Lungescu, "Rusya, en son Yeni START Anlaşmasına katılımını askıya almak suretiyle, silahların kontrolüyle ilgili kendi taahhütlerini sürekli ihlal etmiştir. Rusya derhal taahhütlerine uymalı ve iyi niyetle hareket etmelidir." dedi.
AB'DEN YENİ YAPTIRIM TEHDİDİ
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medyadan açıklama yaparak Rusya ve Belarus'a tepki gösterdi.
Borrell, "Belarus'un Rus nükleer silahlarına ev sahipliği yapması gerginliğin sorumsuzca tırmandırılması ve Avrupa güvenliğine tehdit anlamına gelir. Belarus bunu hala durdurabilir. Bu kendi kararıdır. AB ilave tedbirlerle karşılık vermeye hazırdır." değerlendirmesini yaptı.
PUTIN NE DEDİ?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." ifadelerine yer vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklinin keyfini katlayacak ZAM! Tarih netleşti, emekli, memur + asgari ücret zammı! 7.500 TL Gövde maaş, %36 artış! 8000, 9000 TL alanlar...
- Bayramdan önce emekli, memur, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayram öncesi yatar mı 2022?
- MSÜ ne zaman, hangi gün? Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınav giriş belgesi ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihi...
- SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! O tarihte hesaplara yatacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6500, 7500 TL alanlar...
- TOGG kurası ne zaman, ertelendi mi? Yerli ve milli otomobil TOGG ön başvuru sonuçları hangi tarihte? Kaç kişi başvurdu?
- Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS Karabağ maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- İFTAR MENÜ FİKİRLERİ 2023 | Bugün ne pişirsem? Çorba, ana yemek, tatlı tarifleri! Kolay, pratik, ekonomik, hızlı yemek tarifleri...
- Veliler ve öğrenciler dikkat! Netleşti, Nisan ara tatili için karar verildi! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise....
- BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, çıkacak mı? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Vergi Affı hangi borçları kapsıyor?
- YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL 2023/1 puan hesaplama
- Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları... KPSS şartı aranıyor mu? Kontenjan ve branşlar
- MSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!