Putin’in Belarus’a nükleer silah yerleştirme kararı Avrupa’yı panikletti

Borrell, "Belarus'un Rus nükleer silahlarına ev sahipliği yapması gerginliğin sorumsuzca tırmandırılması ve Avrupa güvenliğine tehdit anlamına gelir. Belarus bunu hala durdurabilir. Bu kendi kararıdır. AB ilave tedbirlerle karşılık vermeye hazırdır." değerlendirmesini yaptı.