ABD Başkanı Biden garip hareketlerine bir yenisini daha ekledi! Şimdi de boşlukla selamlaştı
Garip hareketleri ve gaflarıyla ABD'nin gündeminde olan Başkan Biden, yine adından oldukça söz ettirdi. Noel konuşması yapan Biden, sözleri bittikten sonra arkasını dönüp gitti. Birkaç adım sonra boşluğa eliyle selam veren Biden'ın ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.
Gafları ve yaptığı garip hareketlerle adından sıkça söz ettiren ABD Başkanı Joe Biden, şimdi de kimsenin olmadığı yere selam verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı anlamsız ve garip hareketlere bir yenisini daha ekledi.
Biden, şimdi de Noel konuşmasının ardından yaptığı ilginç hareketle gündem oldu.
KİMSENİN OLMADIĞI YERE SELAM VERDİ
Joe Biden, Noel konuşmasını bitirdikten sonra yürürken kimsenin olmadığı yere eliyle selam verdi.
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